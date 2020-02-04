手機藏汙納垢，表面可驗出大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌和流感病毒，不但可能讓人患上皮膚病，更可能成為移動病菌傳播設備，成為防疫漏洞。

2018年有2個英國研究分別發現，手機螢幕含菌量比馬桶座墊高3.5倍，而裝上保護殼的手機還更髒，保護殼是塑膠材質的手機，細菌量是馬桶的7倍，而若使用皮套的手機，甚至比馬桶的細菌量多17倍。

專家推測，這和人們習慣把手機帶進廁所，因而讓手機暴露在有大量細菌的環境有關。此外，調查中有35％的人表示自己從來沒清潔過手機。

亞利桑那大學微生物學教授查爾斯•格巴（Charles Gerba）就說：「現代人使用手機，等於是在環境中不斷用手撿拾細菌，放在手機上，接著再讓手機靠近鼻子、嘴巴和眼睛。」美國疾病管制與預防中心也估計，有八成感染是透過手部傳播，而手機則成為這些感染的延伸。

在防疫非常時期，除了洗手、戴口罩之外，更別忘了經常做好手機清潔。

東京池袋大谷醫院院長大谷義夫在日本綜藝節目《教えてもらう前と後（學會之前與之後）》指出，病毒比較偏好附著在光滑的表面，相較於毛巾等粗糙的物品，病毒只能生存15分鐘，但若是手機等光滑物體，病毒可能生存24小時，因此他建議，回家洗手之前，最好先幫手機消毒清潔。

微笑藥師廖偉呈指出，當人們滑完手機，再摸臉部、眼睛，病毒、細菌就可能轉移到人體，造成感染。

英國研究發現，手機比馬桶坐墊還髒。 （圖片來源：Pixabay）

廖偉呈指出，研究證實，濃度75%的酒精可以兼具蛋白質凝固作用和穿透效果，達到徹底殺菌功能。平常在家自行稀釋時，只要濃度介於70～78％的酒精都可以達到殺菌99％的效果，並不需要稀釋到很準才有殺菌作用。

而酒精不是濃度愈高愈有效，一般高濃度酒精，也就是濃度95％的酒精，會將細菌表面的蛋白質迅速凝固，但也僅止於外層，對於一些細菌來說，它的內部仍是活性的，所以殺了等於沒殺。

因此，如果手邊只有95％酒精，可以自行稀釋，用蒸餾水或是煮沸過的冷水，以酒精和水3到4：1的比例稀釋，3：1稀釋後的濃度是71.25％，4：1稀釋後則為76%，都是殺菌的有效濃度，廖偉呈說。

（圖片來源：鄭佳玲）

手機清潔這樣做，別忘了先「脫殼」:

1.先把手機皮套或保護殼拆開。

2.用紙巾沾75％酒精，仔細擦拭整支手機和皮套、保護殼。

3.靜置，等酒精自行揮發即可，不需要再用水擦過，因為水未經滅菌，當中也可能有病菌，多擦也沒有幫助。

4.如果手機防水功能夠好，也可以直接抹肥皂泡沫，用水沖洗，但沒防水功能的千萬別嘗試。

(中時電子報)