國銀對大陸曝險持續破底創新低！金管會4日公布本國銀行在大陸曝險部位，截至108年12月底止，國銀對大陸曝險金額占淨值比大降至46％，不只是連續六季下降，比重也再創歷史新低，目前國銀大陸地區的授信、投資及資金拆存總曝險已降至1.645兆元。

銀行局副局長莊琇瑗指出，由於大陸經濟下行，國銀對大陸曝險降低已成為一個趨勢。她分析，由於中美貿易戰已持續談判逾一年，影響到大陸的經濟發展、大陸經濟結構也面臨調整中，都會造成台資銀行在做授信時會更謹慎，尤其現在武漢疫情延燒，影響產業層面甚廣，現在有許多金融機構、研究機構都下修大陸經濟成長率預估，國銀自然更會審慎評估。

據銀行局統計，國銀108年對大陸光是在「授信」的曝險就已逐季下降，第二季較上季減少50億元、第三季減少296億元、第四季減少797億元。而108年底較107年底相比，國銀對陸的授信減少1,124億、資金拆存減少27億、投資減少243億，整體曝險減少1,299億元（扣除風險性移轉的部分）。

據法令規定，國銀對大陸曝險金額不能超過淨值的1倍，對於個別銀行若超過淨值80％，金管會就會列警示。但自從108年以來，對陸曝險淨值比就逐季下降，從第一季的51.2％下降到第二49.9％、第三季48.7％、第三季46％，就個別銀行來看，去年起就已經沒有銀行超過80％，至於超過70％的銀行，去年第1季有五家，第2季已降至三家，第3季再降至二家。

銀行局統計，目前曝險總額度占決算後淨值比達70％的有中國信託商銀、台北富邦銀，曝險額分別為1,926億元、1,252億元，曝險總額度占決算後淨值比達60％的有台新銀、凱基銀。

(工商 )