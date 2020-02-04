甫獲「英國奧斯卡」最佳紀錄片的《親愛的莎瑪》，由敘利亞女導演瓦黛卡提波（Waad Al-Khatea）及英國導演愛德華瓦茲（Edward Watts）聯合執導。當卡提波上台領獎時，伴隨她的除丈夫漢札外，一心想把面具獎座戴起來、現年4歲的莎瑪本人更成為全場焦點。

莎瑪4年前在敘利亞內戰中誕生，她的出生不僅成就了該片拍攝，更成為敘利亞北方大城阿勒坡的希望象徵。如今「莎瑪長大了」，除讓觀眾回憶起片中情景，更象徵著阿勒坡的精神不死。網路及推特上瞬間滿是「莎瑪長大了！」、「太神奇了！」的感動與祝賀。

導演瓦黛卡提波受獎表示，逃難時為顧及家人安全，她一度想將所有拍攝影片埋藏在戰地，「幸好這些影片被帶出來了，我們也很高興完成了，並很榮幸能站在這裡」。《親愛的莎瑪》是初人母的瓦黛卡提波，惟恐自己在兵荒馬亂中死去、預寫給女兒的一封情書，寄望女兒長大後能了解她的用心良苦。

《親愛的莎瑪》昨天奪下英國影藝學院最佳紀錄片令人振奮，4歲的莎瑪興奮地想戴上面具奬座。（海鵬影業提供）

《親愛的莎瑪》不僅有她與丈夫在烽火中相識，墜入愛河到結婚並生下女兒莎瑪的所有歷程，更保有了瓦黛卡提波在深陷戰火重圍時，所拍攝的第一手鏡頭，敘利亞內戰期間的衝擊動盪全都錄，而這些轟戰地點是連國際戰地記者都無法到達的地方。

片中一場她帶著家人闖過檢查哨的戲，風聲鶴唳中的生死瞬間，就讓觀眾看得膽戰心驚、猶如置身逃亡現場。瓦黛卡提波一家雖幸運逃了出來，但卻有更多民眾家毀人亡。難怪她昨天受獎時疾呼，「這個獎要獻給至今仍在敘利亞受苦的民眾，和那些英雄們，醫生、護士以及民防組織。」《親愛的莎瑪》同時入圍美國奧斯卡金像獎最佳紀錄片，電影3月6日在台上映。

(中時 )