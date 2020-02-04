2次獲得格萊美獎提名和百萬銷量的音樂巨人「Dream Theater」在2019年下半年於美洲各地成功演出後，目前正在歐洲巡演中。現在，樂團將把注意力轉移到亞洲，宣布「Scenes From A Memory 20年紀念巡迴演唱會The Distance Over Time Tour」。巡迴演唱會的下一站將於4月18日在曼谷揭幕，隨後是新加坡、馬尼拉，而台北5月2日在台大綜合體育館舉辦。隨後在首爾5月4日舉辦後前進日本。

巡迴演出的第一站獲得了很多好評和歌迷讚譽，這在很大程度上歸因於樂團創建的多樣化曲目。Dream Theater精選了他們最新發行的《Covering Over Time》中的曲目，以及他們30年職業生涯的精選曲目，以及其開創性概念專輯《Metropolis Part 2: Scenes From A Memory》。樂團將在2020年的巡迴演唱會中延續這一趨勢，以2個小時零45分鐘的最佳表演時間打造一場不容錯過的Dream Theater 夢幻之夜。

「Dream Theater istance Over Time in Taipei」演唱會2月10日下午三點起，年代售票網站（郵寄.便利商店取票）、全台年代售票端點、四大超商全家FamiPort、7-11門市內的ibon機台、萊爾富Life-ET及OK超商OK．go開始販售，詳情請至https://www.facebook.com/DT2020Taipei洽詢。

(中時 )