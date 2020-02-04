訴訟程序視訊諮詢服務，讓民眾就近獲得司法協助。（何冠嫻攝）

苗栗地方法院長胡文傑4日啟動「訴訟程序視訊諮詢服務」。（何冠嫻攝）

台中高等分院、苗栗地方法院與苗栗縣18鄉鎮市公所連線提供訴訟程序視訊諮詢服務，苗栗縣政府更補助18個鄉鎮市公所視訊電腦設備，讓民眾就近以視訊方式獲得司法協助，「以網路代替馬路」，落實司法為民理念。4日啟用視訊服務更以視訊方式進行，因應新型冠狀病毒防疫措施。

為省卻民眾往返法院舟車勞頓之累，以有效獲得司法協助，苗栗地方法院提供「訴訟程序視訊諮詢服務」。苗栗地方法院長胡文傑去年拜會苗栗縣長徐耀昌，當場獲得徐耀昌慨諾補助18鄉鎮市公所的所有視訊電腦設備。

台中高分院與苗栗地院、銅鑼鄉公所4日進行3方視訊連線，啟用訴訟程序視訊諮詢服務。胡文傑指出，結合科技設備，以「網路替代馬路」，民眾不用親自到法院諮詢訴訟程序，即可就近獲得司法協助。

地院指出，訴訟程序視訊諮詢服務採預約制，民眾可在18鄉鎮公所預約服務時段，再利用視訊設備直接與台中高分院、苗栗地院訴訟輔導人員洽詢各類訴訟程序問題。台中高等行政法院也與18鄉鎮市公所及稅務局開辦訴訟程序視訊諮詢服務，提供訴訟程序、書狀格式、裁判費繳納等問題解答。

(中時 )