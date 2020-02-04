26歲的劉姓男子中午專程跑到彰化捐血站捐血，為鼓勵民眾踴躍捐血，彰化市東東燒肉今天免費提供近50份燒肉飯兌換卷要送給捐血者。（謝瓊雲攝）

寒流、低溫陰雨，加上流感和武漢肺炎疫情，嚴重影響年後民眾捐血意願，台中市捐血中心每天都有300袋全血缺口，庫存拉警報。（謝瓊雲攝）

血庫鬧血荒！彰化捐血站今(4)日一整天僅募集到21袋全血、12袋血小板，僅達到過去平日募集量的6成。（謝瓊雲攝）

家住芳苑鄉的周山滕(右2)過去14年來年年捐血不間斷，夫妻年年都捐到上限，兩人上午帶著仍在放寒假的兒女，兩人一起到彰化捐血站捐血。（謝瓊雲攝）

每到農曆年後都是民眾捐血量偏低時期，連日寒流、天氣陰雨，加上武漢肺炎疫情人人自危，更讓血庫募集情況血上加霜，台中捐血中心表示，每日需供應中彰投雲林四縣市1800袋血，開工日以來每天都有300袋缺口，如今開學日全面延後，也將整個月原定的校園募集規畫全打亂，血庫庫存拉警報！

位在彰化市中山路的彰化捐血站，家住芳苑鄉的周山滕夫妻今天上午帶著仍在放寒假的兒女前來捐血，夫妻合計捐出1000CC、4袋全血，周妻說夫妻倆是做工程的，經常四處跑，婚後兩人生下長子以來就養成定期捐血習慣，就像車子需要定期保養，時間到了、或接到電話通知就來捐，每年都捐到上限。

26歲劉姓男子也說，他認為最近武漢肺炎影響，捐血的民眾一定變少了，所以專程趁中午專程來捐血。但彰化捐血站今天一整天下來只募集21袋全血、12袋血小板，相比過去平均來說周末假日可募集到70袋全血、平日則是35袋全血，募集量僅達6成，情況慘澹；為鼓勵民眾捐血，即日起捐血民眾將可額外獲贈一片口罩。

台中捐血中心企劃課員林尚賢表示，最近武漢疫情肺炎引發民眾過度關注，加上流感季節，擔心群聚紛紛減少出門，市場、景點人潮都銳減，卻又花太多時間在四處蒐集搶購口罩。

他說，年後多數病患回院就診治療，醫院輸血需求增加，依規定17歲以上即可捐血，男性每年可捐1500cc全血、女性1000cc，沒想到教育部宣布高中職、大專院校全部延後兩周開學，影響到原本捐血車進學校的時程安排，加上近日天氣多變化，希望能拉高庫存量應急，目前A、O型血只夠7天安全庫存量，呼籲各界民眾踴躍挽袖捐輸熱血。

(中時 )