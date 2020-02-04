行政執行署桃園分署近日查扣抗菌專業口罩、抗菌長效口罩，４日拍賣會中分別以1片30元、50元售出，雖然價格不菲，仍被民眾買光。不過也有民眾質疑口罩價格過高，對此桃園分署則回應，口罩材質並不同一般口罩。

桃園分署近日查扣抗菌專業口罩及多用途抗菌洗劑，4日舉辦的聯合拍賣會中，因應疫情，書記官內部討論後，決定將30片查扣的抗菌專業口罩、13片抗菌長效口罩分別以1片30、50元的價格出售。此外也設置防疫專區，販售護目鏡、空氣清淨機、抗菌洗劑等等，民眾詢問相當熱門。

面對口罩定價問題，桃園分署回應，政府配售的口罩，相對較簡略，而查扣的這批口罩，與市面上販售不同，產品定位較高，否則1片30元也不會被民眾買光。記者觀察，4日的拍賣會中口罩詢問度高，不少民眾在拍賣開始前頻頻觀看口罩，不過得知1片30元，也有不少原本想買口罩的民眾卻步。

1位民眾說，因為得知桃園分署有拍賣口罩，特地到拍賣會購買，雖然1片30元，不過現在有錢也買不到口罩，因此一口氣買3片也是覺得很划算，他說，回家要分給家人使用，希望能順利度過這波疫情。但另外也有民眾認為，新的口罩販售政策上路後，1片醫療口罩只需5元，價格落差有點多，因此不願意購買。

查扣口罩1片30元，秒殺完售。（賴佑維攝）

(中時 )