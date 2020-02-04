台灣燈會好神宗教燈區好看又好玩，打卡送Q版神尊公仔隨身碟」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會將於2月8日盛大登場，后里森林園區規劃有「好神宗教燈區」，與宗教團體協力，打造10個不同宗教特色的小燈區，現場還有民俗藝術表演及擲筊、求籤等活動，展現台中多元宗教特色，民政局還特別製作媽祖、彌勒佛、月老等7款不同造型「Q版神尊公仔隨身碟」，民眾只要拍照後上傳個人臉書，並完成指定任務，也有機會獲得每天限量100只的Q版神尊公仔隨身碟，讓民眾前來燈會賞燈外，也能祈福拿好康！

民政局長吳世瑋表示，「好神宗教燈區」邀請宗教團體協力布展，打造佛光山惠中寺燈區、台中佛教會及大台中佛教會燈區、媽祖燈區、慈德慈惠堂燈區、慈濟燈區、藏傳佛教－國際嘎檔巴燈區、道教總會燈區、天帝教燈區、天主教燈區及基督教燈區等10個小燈區。

民眾前來「好神宗教燈區」除了賞燈祈福外，每日晚間7點起將有龍獅鼓藝團、幻術、關聖宮龍獅團、手影、川劇變臉、雜耍、五洲掌中戲等民俗藝術表演節目，還有來自29區公所推薦的表演團體登場演出，活動精彩可期。

吳世瑋表示，市府這次特別製作7款「Q版神尊公仔隨身碟」，包括有佛祖、觀音、土地公、媽祖、關公、彌勒佛、月老等造型設計，十分值得收藏，民眾只要於2月8至23日燈會展期期間至好神宗教燈區拍照後上傳個人臉書，標記「2020台灣燈會在台中」、「好神宗教燈區」，並至「台中市政府民政局粉絲團」按讚，每天下午2點起，現場即可兌換一只Q版神尊公仔隨身碟，每天限量100份，送完為止。

此外，燈會期間10個小燈區中舉辦各項豐彩活動，包括「媽祖燈區」每日晚間6點至9點間推出「幸運擲筊大賽」，只要擲出連續3個聖杯，即可獲得限量大甲媽祖小吊飾，每天限量100份；「慈德慈惠堂燈區」主打「月老郵筒」及「新年詩籤結緣片」；「慈濟燈區」則設置「裝置藝術打卡區」；「道教總會」更設計「大型籤筒」，作為民眾求籤詩互動區，讓民眾除了到燈會賞燈，在新的一年都能獲得好運。

(中時 )