桃園容光診所院長周建存在17年前SARS疫情爆發時，是馬偕醫院醫師，因在第一線治療患者罹患SARS。但靠家人、同事鼓勵，努力抗煞成功。他也呼籲，目前新型冠狀病毒疫情在控制中，無須過度恐慌。

周建存被稱為「抗煞英雄」，他回憶，當年身體不適時，就知道很可能感染SARS，一看自己的X光片，更確定感染。與雙親通電話時，更難過流下眼淚，不過也允諾雙親會好好對抗SARS。

為了救人而決定從醫的周建存說，確定染煞後，躺在加護病房，因為發病幾乎全身動彈不得，一度相當失落，認為自己的懸壺濟世的夢想還未實現，就可能離開人世。但住院期間，親友不斷鼓勵，各階段的同學也一一向其打氣，讓他覺得不是獨自對抗SARS，最後成功抗煞。

面對口罩之亂，周建存說，現在連自己的診所都買不到口罩，不過呼籲民眾要把口罩留給高風險人員。「無須過度恐慌」周建存說，台灣有過去對抗SARS的經驗，公衛體系相當健全，而且過去SARS會嚴重破會身體免疫機制。這次新型冠狀流感病毒，沒有這麼嚴重，請民眾對台灣醫療體信有信心，也用支持、包容、不過度恐慌，一起對抗疫情。

抗煞英雄呼籲：無須過度恐慌。（賴佑維攝）

(中時 )