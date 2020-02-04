木棉花代理動畫《鬼滅之刃》，其福袋及周邊商品在動漫節期間熱銷不斷。（鄭任南攝）

雖遇到武漢肺炎疫情，但此屆台北國際動漫節參觀人次仍突破40萬人。（鄭任南攝）

去年年度動漫大作《鬼滅之刃》，魅力持續在台北國際動漫節延燒，不僅場中可見多位漫迷Cosplay成其中角色，也帶動周邊商品商機，福袋、小說都被搶購一空。國人原創作品銷售也不遑多讓，作家甜咖啡創作的輕小說《笑容崩壞的女高中生與不能露出破綻的我》在短短5天內，創下超過2千本銷量。

動畫《鬼滅之刃》台灣代理商木棉花行銷部副理李云曦表示，《鬼滅之刃》周邊商品主打實用性，希望讓漫迷能在日常生活中處處可見心愛作品，如襪子、T-shirt、連帽外套及口罩，詢問度都相當高。而最吸引漫迷的，就是內含萬用毯、耳罩耳機及拭鏡布的800元福袋，在5天內銷售破千組，也是開幕首日的第一名熱銷商品。

李云曦表示，此回木棉花邀請在《鬼滅之刃》飾演重要角色「我妻善毅」的聲優下野紘來台，順利讓周邊商品銷量再提升，結束聲優活動後，印有我妻善毅服裝圖樣的襪子也成了漫迷的搶手商品。熱門角色則非女主角「禰豆子」莫屬，很快完售的限量30隻禰豆子黏土人，明顯比主角「炭治郎」的黏土人受歡迎許多。

代理《鬼滅之刃》漫畫發行的東立出版社，在動漫節也搬出整套漫畫及小說備戰，整套要價上千元的第1集至第14集漫畫，售出了近500套。1000本《鬼滅之刃：單翅之蝶》小說也在第2日全數完售。副理林依諾表示，雖有疫情，但東立出版社較去年同期比較，反倒有成長一成五的銷售成績。

台灣作家甜咖啡繼破萬暢銷作《在座寫輕小說的各位，全都有病》後，在動漫節首賣新作《笑容崩壞的女高中生與不能露出破綻的我》第一集，尖端出版公關邱小祐表示，甜咖啡的新作在首日就創下千本銷量，由台灣漫畫家柯宥希描繪的漫畫《小丑醫生》，也有超過千本銷售的好成績。

邱小祐說，面臨疫情威脅，今年攤位人潮較少，但網路銷售卻增長了二到三成，「許多家長擔心疫情，不希望小孩到人潮眾多的動漫展，我們所舉辦的簽名會也遇到一半粉絲沒來、需要補寄簽名板的狀況。但我們也發現過年期間網路銷售逐步升高，成長高峰約落在大展延期及宣布延後開學時，並推出網路折扣，讓漫迷也能在家買到想要的商品。」

(中時 )