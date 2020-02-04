汪小菲與藝人大S於2010年步入禮堂，正式成為「台灣女婿」，將台北視為第二個家的他，還以愛妻名字在台經營「S Hotel」。近日他上大陸節目分享老闆經，透露「談理想、賣情懷」對旗下飯店90後員工很受用，更自曝經常把「幹得好，帶你回北京」掛嘴邊激勵大家。

汪小菲要求飯店銷售經理達到1億業績。（圖／翻攝自芒果TV）

汪小菲近日上《天天向上》吐槽90後年輕員工，表示許多人職業忠誠度不高，缺乏堅持、自我意識強不能說重話、說教。他舉例，之前曾要求銷售經理2019年得達到1億業績，對方聽完瞬間臉色慘白，隔天對汪小菲哭訴整晚沒睡好，汪小菲才驚覺：「有時候確實還是要交流，給他太多壓力，他有點接受不了！」

至於是否能以老闆身份對年輕人談情懷，大陸女歌手尚雯婕認為沒用，「他（年輕人）覺得情懷是你老闆的，我們要開心、要掙錢就很現實」，汪小菲則覺得對台灣年輕人很受用，「因為我每天都跟他們說『幹的好，帶你回北京』。」

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(中時電子報)