南韓最大汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）今天表示，中國2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響導致零件不足，將暫停國內所有生產線的作業。

法新社報導，現代汽車表示，新型冠狀病毒疫情打亂公司部分零件採購。

公司在聲明中指出：「現代汽車決定暫停韓國境內所有工廠生產線的作業。」

聲明提到，組裝線的暫停順序將有所不同，但所有生產線會在週末前停止運作。

現代汽車在全球設有13座工廠，其中7座設在南韓。去年共售出440萬輛車，其中南韓工廠的產量約為180萬輛，平均每週產出3萬5000輛車。

肺炎疫情爆發打亂現代公司對汽車用線束零件的採購。這項零件大部分由現代汽車在中國的生產線製造。

現代汽車表示：「公司正檢視各種措施，將工廠運作中斷的情況減到最小，包含在其他地區尋找替代的供應商。」

韓聯社引述公司主管說法報導，倘若替代方案可行，組裝生產線將於下週復工。

(中央社)