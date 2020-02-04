新北市三重先嗇宮今(4)日起舉行祈福禮斗法會，特別設置「神農大帝護祐眾善信」斗壇，祈求全台安然度過疫情，廟方也準備3萬份符令發送給民眾。（吳亮賢攝）

新北市三重先嗇宮今(4)起舉行祈安禮斗法會，因應武漢肺炎疫情，今年也新增一座「神農大帝護祐眾善信」斗壇，主祀有「藥王」之稱的神農大帝，同祀諸科醫神及斗姆元君，廟方除連誦五天「藥師經」外，也將發放1萬份符令，祈求神祇賜福，護佑全台。

先嗇宮每年農曆正月十一至十四日，皆會舉辦新春祈安禮斗法會，為地方居民年度盛事，全家大小都會來參香祈福，在元宵節前一天，更有「過斗門」儀式，民眾魚貫穿過斗門，象徵消災祈福，迎接新年開始。

先嗇宮董事長李乾龍指出，因應今年武漢肺炎疫情，請示神農大帝後，設置一座「神農大帝護祐眾善信」斗壇，由「藥王」神農大帝坐鎮其中，兩旁同祀諸科醫神及斗姆元君，另誦經團每日也加誦《藥師經》，祈求全台民眾都能安然度過疫情。

李乾龍表示，今年也特別製作3種符令，分別為神農大帝御賜「押煞符」、「藥符」、「平安符」，每式一萬份，正月十四「過斗門」儀式後開始發放，「押煞符」、「藥符」可隨身攜帶，也能化於陰陽水後灑淨自身，保出入平安，或灑淨於室內外，護佑全家健康，另「平安符」則貼在自宅神明廳或客廳玄關處，鎮災除厄。

(中時 )