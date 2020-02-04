苗栗縣政府抽查補習班及課後照顧中心防疫整備情形。（縣府教育處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府抽查同仁也進行消毒並量測體溫。（縣府教育處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣中小學因應武漢肺炎防疫，延後開學並取消寒假輔導課，苗栗縣政府為讓學習不中斷，在縣府網站與臉書專頁，貼上線上教學網站與圖書館線上閱讀連結，鼓勵善用現有教育輔助自主學習平台與閱讀資源，自主學習。4日更進行縣內安親班、補習班及課後照顧中心等防疫情形抽查，要求落實清潔與消毒。

苗栗縣政府教育處彙整現有教育輔助自主學習平台與圖書館數位閱讀資源，列舉教育部教育雲、因材網、酷英網、酷課雲、學習吧、均一教育平台、PaGamO、國家圖書館的電子資料庫、國立公共資訊圖書館電子書、苗栗縣立圖書館苗栗文學電子書、雲端電子書等數位學習平台及數位閱讀資源，並將相關連結公告於縣府網站與「苗栗縣1999服務讚」、「徐耀昌加油讚」臉書專頁，鼓勵學生善加利用。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧表示，安親班、補習班照常進行，要求各班測量學生體溫、消毒環境、宣導勤洗手、要求有呼吸道症狀等學生配戴口罩，並抽查防疫情形。

教育處社會教育科長鄭芳渝指出，3日起抽查補習班及課後照顧中心等防疫整備情形，並要求協助填報教職員工生近期是否從大陸、香港、澳門入境，落實通報與公告防疫措施公告外、加強各班清潔與消毒。

(中時 )