受東北季風影響，台灣清晨各地低溫約13至17度，最低溫出現在高雄內門僅11度，氣象局表示，這波冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，入夜後更可以感受到冷空氣的威力，估計將持續到周四清晨，白天起東北季風減弱、氣溫回升，但周五又有另一波冷空氣報到，預計周六元宵節又將變冷，提醒民眾留意天氣變化。

冷空氣來襲，今晚到周三清晨中部以北低溫13至15度。（圖／中央氣象局）

氣象預報員顏增璽表示，受到東北季風或大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨中部以北低溫13至15度，其他縣市為15至18度。降雨部分，主要還是以北部和東半部為主，其中基隆北海岸及宜蘭有較大雨勢。

氣象局提醒明各地早晚仍偏冷，東半部與北部地區為多雲有局部短暫雨天氣，東北部地區則有局部較大雨勢發生機率，至於中南部平地為多雲到晴，但山區偶有零星雨，周四白天起，冷空氣減弱、溫度回升，北台灣回升到23至24度，中南部27至29度，降雨也只剩東半部、北部山區有雨勢。不過，周五又有另一波冷空氣報到，北部與東北部轉涼有局部短暫陣雨。

基隆新北大雨特報！周五新波冷空氣接力。（圖／中央氣象局）

下一波冷空氣預估將影響至下周一，屆時北部、東半部再轉雨，中南部山區也會有零星雨勢；最冷時間點為周日清晨，中部以北低溫12至14度，空曠地區更低僅剩11度，南部及花東則為15至16度。

(中時電子報)