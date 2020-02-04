擴大防疫 14天入境過陸港澳郵輪 禁止停靠我港口 19:302020/02/04 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界夢號郵輪3人確診武漢肺炎，船上涉可能感染人數高達6000餘人，包含上下船旅客4482名、船員1814名。（圖／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，針對郵輪邊境檢疫措施也提出限縮措施，公布郵輪入境前28天曾載有確定病例的疑似郵輪，不得停靠我國港口。入境前14天曾停靠陸港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。 指揮中心強調，面對中國新型冠狀病毒疫情，無論是機場或港口檢疫，政府始終抱持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度嚴守國家防疫安全；而民眾面對疫情，只需保持警覺，無須過度恐慌。 (中時 ) #港口 #疫情 #港澳 #入境 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英慰問陸 行有餘力提供協助 04:102020/01/31 兩岸要聞 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 防疫新措施 廣東入境旅客今起須居家檢疫14天 17:272020/02/02 生活 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 連香港也停飛了 華航再取消124班次 - 生活 旺旺水神免費發送公益活動今起跑 攜手防疫大作戰 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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