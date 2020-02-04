因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，針對郵輪邊境檢疫措施也提出限縮措施，公布郵輪入境前28天曾載有確定病例的疑似郵輪，不得停靠我國港口。入境前14天曾停靠陸港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。

指揮中心強調，面對中國新型冠狀病毒疫情，無論是機場或港口檢疫，政府始終抱持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度嚴守國家防疫安全；而民眾面對疫情，只需保持警覺，無須過度恐慌。

(中時 )