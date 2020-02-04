正當男子喜獲一盒全新口罩時，網友一看「製造商」一欄上面寫著「Wuhan」，整個超怕。（摘自PTT）

武漢肺炎疫情不斷擴大口罩，造成口罩之亂在台遲遲不解，民眾對口罩的需求到達高峰，儘管政府已管制販售數量仍大鬧口罩荒。此時卻有一位民眾意外找到一整盒全新50片口罩，正當他喜獲備戰物資時，網友一看驚覺不對勁，沒想到口罩產地竟然是「武漢」！

男子在PTT上表示，「終於買到口罩了，超級開心」，並PO出一整盒50片裝的全新口罩。在口罩之亂時能得到備戰物資想當然是喜出望外，但是原PO一看看「製造商」一欄上面寫著「Wuhan」。這讓男子產生猶豫，這口罩能戴嗎？

文章曝光後，湧入許多網友留言，「等等，你這是Wuhan製造的」？直接笑稱是「武漢產地新鮮直送」、「武漢製造，恭喜你」。

網友指出，武漢出產出來的口罩能戴嗎？根本是「木馬屠城」，建議原PO不要戴、先消毒！更有人幽默表示「武漢來的要先隔離」、「病毒：開門，您的餐點到了」、「你確定沒連病毒一起包進去」、「麻煩請你自主隔離」。

(中時電子報)