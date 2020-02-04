新竹縣槍砲嫌犯何榮淇2017年10月在新竹地方法院，前往新竹看守所執行羈押時，趁法警不備，持美工刀抵住自己脖子，並趁隙逃出法院，逍遙法外近2年，直到去年9月，因與女友吵架而朝檳榔攤開槍洩憤，遭新北市警方逮捕。由於先前有脅迫之實，新竹地方法院審理終結，依脅迫脫逃罪判何有期徒刑1年。

何榮棋具有傷害致死、恐嚇取財前科，2017年遭竹北警分局警方查獲持有改造手槍，因犯另案假釋，殘刑尚有4年，檢方認定何有逃亡之虞，向院方聲押獲准。2017年10月4日，何榮棋在法院要押解往看守所時，趁法警不備，撿起法院施工期間遺留在地上的美工刀，並抵住自己頸部，要脅法警不得靠近。

何榮棋隨後沿途開啟防火門躲避追捕，並用滅火器敲破窗戶，翻窗逃出，並穿越停車場逃逸。何男逃亡時均躲藏在親友家，後到新北市，並結交新歡，未料去年9月27日，何在酒後與女友發生口角，在盛怒之下，前往女友工作的檳榔攤堵人未果，還開槍洩憤，當晚即遭新北警方緝獲，結束2年的逃亡。

新竹地院審理，認為何男素行不佳，遭拘提到案後，本應服刑，未料竟在法警押解回候訊室途中撿起美工刀以脅迫手段脫離公權力拘束及監督，並逃亡近2年，嚴重影響國家司法權有效行使，有害國家公權力執行及尊嚴，考量何坦承犯行，態度尚可，且自述害怕被收押後將長期無法與家人相處的犯罪動機，因此依犯脅迫脫逃罪，判刑1年。

(中時 )