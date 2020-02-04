武漢肺炎肆虐，許多明星跟著宣導防疫或發文關心疫情，但女星賈靜雯卻因沒發聲慘遭大陸網友圍剿，而她今（4日）終於PO文，並驚曝已生病失聲3天，無奈透露心聲。

賈靜雯在臉書PO出一張打點滴的照片，表示在這個時間點生病難免心慌，「慌的不是我自己，而是不想讓身旁的家人擔憂，更不想因自己的咳嗽讓從我身旁經過的人膽戰心驚。從每個身旁的人眼中看到的都是距離，驚慌、無奈、恐懼⋯人與人之間的關係也變得有些冷漠，好懷念小時候敦親睦鄰的時光⋯單純且美好」。

不知是否受日前被網友洗板痛罵影響，賈靜雯更感慨說：「現在3c網路氾濫 看似便利，但好像有時是把彼此間的關係推向更遠⋯甚至有許多思緒已不單純更不美好」，並表示她一直自我提醒「保持初衷」，認為因為自己是公眾人物，所以按下文字的一刻就必須面對好與壞的評價，「只要我的初衷是美好，有一兩人被感動與接受，那就是最美的散播⋯散播愛與正面力量就是最好的良藥。」

(中時電子報)