近來武漢肺炎肆虐，劉德華（華仔）「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會，原訂4月17至19日在武漢開唱，主辦單位4日宣布因疫情事態嚴峻，武漢場取消舉行，因門票尚未開賣，沒有任何退票手續。主辦也向粉絲深表歉意，「將持續關注疫情的發展，眾志成城，萬眾一心，期盼疫情早日消散。」

華仔上月先是宣布香港紅館12場演唱會全數取消，再度宣布武漢3場演唱會也取消，此套巡演已因疫情取消15場。華仔香港12場紅館包含場地承租、製作費用、退票損失等，粗估損失5000萬元港幣（約1.95億台幣），加上武漢3場取消，估計將再損失約7335萬元人民幣（約3.1億台幣）票房。

華仔向來是票房保證，3、4、5月分別將在上海、廣州、北京舉行的巡演門票早已秒殺，被問及是否會照常舉行？劉德華所屬的台灣映藝表示，「有消息會第一時間在演唱會官網、社交平台（IG,FB,微博）公布。」

(中時 )