戴愛玲5月23日將首度站上台北國際會議中心舉辦「愛戴2020」演唱會，正緊鑼密鼓籌備中，不過她近來原訂有許多海內外邀約演出，皆因近來武漢肺炎肆虐，已被取消6場活動，粗估損失逾百萬，「雖然很可惜。但大家健健康康最重要，一定要最好防疫！5月份再來演唱會好好聽歌。」

而她過年期間，都待老家屏東部落與家人團聚，她笑說：「回去當然是好好當公主呀！媽媽、阿姨們輪流煮飯給我吃，還得與大家夜聊到天明，真的比工作還累。」很孝順的她，過年時樂當財神爺，發出超過30包的紅包給親戚家人。

她在家中開心大啖媽媽下廚的傳家菜、原住民傳統料理，還揪團到部落投幣式KTV歡唱，至於廚藝是否有精進？她自招：「都是家人煮給我吃，目前對廚藝真的沒興趣，要遇到對的人才會願意下廚。」

談到鼠年運勢，她笑表示生肖今年屬馬犯太歲，星座運勢則是說今年有貴人運，師父則交代「不用擔心，會越來越好」，她日前順利搶到北上高鐵票、還用車票序號購買彩券也中獎，討得好兆頭。此外，戴愛玲「愛戴2020」演唱會，購票請洽年代售票系統、全台四大超商。

(中時 )