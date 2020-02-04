路透報導，在岸人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤大漲357點並收復7元關口，中間價則受前一日市場大跌拖累下探至逾一個月新低。交易員稱，經歷人民幣單日單邊下行後，市場對肺炎疫情的擔憂情緒有所緩解，加上客盤結匯偏多等推動人民幣走升。

他們並指出，市場持續關注疫情後續發展，若疫情未超預期惡化，人民幣或在當前位置保持震盪，續跌空間較為有限；而任何有關新型冠狀病毒疫苗研發的消息都可能改變市場格局。而隨著流動性逐漸恢復，人民幣整固後，有望重拾升勢；這兩日中國央行巨量投放流動性，助穩市場信心。

「今天客盤的結匯盤出來了，同時假期購匯及自營美元空頭止損都在昨天基本出清了，導致人民幣升值。」一中資行交易員稱。

該交易員並指出，短期內重點關注後續疫情發展態勢，若疫情可控沒有超預期惡化，人民幣短期內或在當前位置保持震盪。

另一中資行交易員亦表示，短期人民幣繼續大幅下跌空間不大，「昨日股市下跌但流入的資金很多，疫情好轉，還是看多人民幣的。」另有交易員指出，今日中間價表現和市場預期偏差不大，表明監管層並不擔憂匯率表現，因此這也給市場信心，仍需觀察中間價的變化。

(旺報 )