新莊武聖廟過平安橋儀式。(新莊區公所提供／吳亮賢新北傳真)

每年元宵節，新莊區公所皆會舉辦「佳節樂活遊廟街」踩街活動，至今已連續20年，但今年因武漢肺炎疫情蔓延，區公所宣布首度停辦，將病毒傳播風險降到最低，另新莊廟街元宵節傳統民俗活動則照常舉行，慈祐宮、武聖廟仍有鑽燈腳、過平安橋儀式，為民眾消災解厄。

新莊區公所指出，元宵節是農曆新年的重要節慶之一，為延續在地傳統民俗文化，從2000年起，每年皆在元宵正日於新莊廟街舉辦「佳節樂活遊廟街」踩街活動，集結當地社團機關近千人，一同扮裝歡樂踩街拜晚年，然今年則因武漢肺炎疫情而首度停辦。

新莊區公所表示，踩街活動雖因防疫喊卡，但新莊廟街留傳已久的元宵節傳統民俗活動，則依廟方安排照常舉行，其中包含文昌祠猜燈謎，添智慧求功名，慈祐宮鑽燈腳添丁增人氣，武聖廟260周年過平安橋儀式，為民眾消災解厄、增福添壽，此外慈祐宮及武聖廟當日亦有發放元宵提燈。

新莊區公所呼籲，民眾歡慶佳節之餘，盡量避免出入人潮眾多之處，以拱手代替握手、勤洗手共同防疫，如有呼吸道症狀或有近距離接觸必要者，要記得戴口罩。

(中時 )