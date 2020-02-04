指揮中心：載到確診個案的世界夢號今下午已駛離 旅客未下船 19:482020/02/04 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界夢號雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，且已於今日下午4點駛離。 。（示意圖，資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「世界夢號」郵輪今天傳出前一航程曾載有3名新型冠狀病毒肺炎確診個案，經送返中國大陸後，又載著另一批旅客抵達高雄港，對此指揮中心回應，該郵輪雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，且已於今日下午4點駛離。 至於另一艘今日抵達高雄港之「威士特丹號」郵輪，並無確診個案，指揮中心表示，惟為求慎重，已限制船上38名有症狀，但無大陸旅遊史之旅客，返船後不得再下船。 (中時 ) #旅客 #個案 #高雄港 #指揮中心 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 無社區感染 指揮中心：不建議學生上學戴口罩 13:452020/01/31 生活 開學在即 疫情指揮中心：不建議上學戴口罩 15:242020/01/31 生活 2020武漢肺炎》出現第10例！指揮中心明起修改通報定義 21:342020/01/31 生活 指揮中心警戒升級：一級高風險、二級當心社區型傳播 21:282020/02/01 生活 部會未整合 指揮中心揹黑鍋 01:302020/02/02 生活新聞 武漢肺炎升溫一罩難求 指揮中心將研議「公平」措施 17:062020/02/02 生活 台商將返台 指揮中心：個人全程隔離但主動權不在我們 17:142020/02/02 生活 口罩一罩難求 指揮中心：考慮將採記名制 17:502020/02/02 生活 柯文哲爆隔離地點 指揮中心：地點若為真將更換 18:472020/02/02 生活 指揮中心最新疫情說明 大專校院延至25日後開學 16:262020/02/03 生活 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 連香港也停飛了 華航再取消124班次 - 生活 旺旺水神免費發送公益活動今起跑 攜手防疫大作戰 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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