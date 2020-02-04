「世界夢號」郵輪今天傳出前一航程曾載有3名新型冠狀病毒肺炎確診個案，經送返中國大陸後，又載著另一批旅客抵達高雄港，對此指揮中心回應，該郵輪雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，且已於今日下午4點駛離。

至於另一艘今日抵達高雄港之「威士特丹號」郵輪，並無確診個案，指揮中心表示，惟為求慎重，已限制船上38名有症狀，但無大陸旅遊史之旅客，返船後不得再下船。

(中時 )