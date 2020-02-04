新北市坪林區公所積極打造健康城市暨高齡友善城市，與台北醫學大學跨領域合作，推動偏鄉智能照護服務模組之設置。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所積極打造健康城市暨高齡友善城市，與台北醫學大學跨領域合作，推動偏鄉智能照護服務模組之設置。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所積極打造健康城市暨高齡友善城市，與台北醫學大學跨領域合作，推動偏鄉智能照護服務模組之設置。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所積極打造健康城市暨高齡友善城市，與台北醫學大學跨領域合作，推動偏鄉智能照護服務模組之設置。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區高齡人口占全區人口比例高達25％，為呼應新北市長侯友宜所勾劃出「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」三大施政方向，把新北市打造成為「安居樂業」的新城市以及實踐「在地安養、樂活老化」之政策，區公所積極打造健康城市暨高齡友善城市，與台北醫學大學跨領域合作，推動偏鄉智能照護服務模組之設置，供在地居民進行健康福祉之監測與照護，打造新坪林智能城市之目標。

透過智慧型認知訓練模組及生理心理健康資訊監測模組為坪林在地長者注入全方位之健康監控模式，利用簡單易操作的互動模式，減少長者對於新科技的抗拒，讓人工智慧跨世代，讓人工科技更貼近人心。偏鄉醫療較為缺乏，透過媒合產官民學的方式，挹注坪林全方位健康照護計畫，建立坪林在地健康守護網絡，照顧到每一位年齡層的里民，照護每一位為坪林付出的長者。

坪林區區長施明慧表示：「坪林正式跨入AI智能照護時代，藉由產、官、學、研間的互動，以及落實新北市長侯友宜智慧化醫療服務趨勢將坪林打造成智能健康照護網絡，建立相關智慧醫療服務及模式，讓坪林團隊打造在地健康城市暨高齡友善城市之面向上更加開創嶄新一面，運用更多元關懷角度營造新坪林服務優質化！」

(中時 )