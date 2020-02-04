武漢肺炎疫情擴大，大陸各城市陸續封城，國銀在陸的人員、營運狀況金管會緊盯。金管會銀行局4日指出，目前在武漢有分支機構的銀行中，僅有台企銀有一名台籍行員搭乘3日的包機回台，目前仍有13名台籍幹部留守武漢，而陸續封城的杭州、溫州則無台資銀行分支機構分布。

銀行局表示，土銀武漢分行共6人（5位幹部、一位承辦人員）全數決定留守在武漢，目前人員皆安好並無確診，而決定留在武漢的因素主要是考慮到若回台要自主隔離管理14天，若武漢當地開始營業，將無法趕在隔離期間內回武漢。

而台企銀的台籍員工共8人，其中有7名幹部留在武漢，另有一名經辦人員偕同包機回台，留在武漢原因也是要配合當地營業，台企銀向銀行局表示，總行會隨時跟分行保持聯絡。

富邦華一銀行的武漢分行，也有3名台籍行員，這3名人員在過年期間就已回到台灣，銀行局表示，由於武漢目前是封城狀態，未來人員何時返回武漢要看實際營運需要，而且富邦華一是子行，人員比較好調度，行內只留必要的人力，其餘人都在家辦公。

銀行局指出，目前台資銀行在大陸當地的分行幾乎是採取「分段上班」，避免感染風險過大，也因為台資銀行在大陸多以企金業務為主，而企金客戶必須臨櫃的機會不多，因此可分段上班。

銀行局也表示，目前調查有提供「有薪」防疫照顧假的包括：一銀、彰銀，都有14天有薪防疫照顧假（含家庭照顧假、事假、防疫照顧假），其他銀行則有配套措施、給假不給薪，兆豐、土銀則本來就有七天的有薪家庭照顧假。

因應武漢肺炎疫情，銀行局上周已電話通知本國銀行採取三項措施，包括一、規劃妥適的防疫與應變措施、二，國內外從業人員如有確診病例要立即電話通報銀行局、三，如為因應疫情，而變更任一國內外分支機構的辦公方式，要立即電話通報銀行局。

保險局則指出，農曆春節前夕也發函給保險業相關公會指出，為因應我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，請各會員公司應加強同仁警覺與認知，並規劃備妥流感防疫相關因應措施，建立緊急聯絡窗口並與金管會隨時保持聯繫，以利未來若疫情等級升高時，能及時因應防治。

金管會證期局表示，券商公會在1月31日就已通知會員券商，要加強防疫措施。

(工商 )