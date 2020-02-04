路透引述消息人士報導，新型冠狀病毒肺炎疫情預計將對首度經濟增長產生災難性影響，大陸已準備好支持經濟政策，支持措施將集中在零售、餐飲、物流、運輸和旅遊業。另外，消息又指出，大陸政府正在辯論，是否降低2020年計畫的6%經濟增長目標。

報道指，人行有機會在本月20日調低貸款市場報價利率（LPR），以及在未來數周降準。消息指，貨幣政策目前正在放鬆，但中央銀行將逐步採取措施，並觀察病毒情況。人行過去兩日已透過公開市場操作注入1.7兆人幣資金。

另外，為盡量減少失業，政府很可能會加大支出、寬減稅務和對遭受疫情衝擊的行業做出補貼，同時進一步放鬆貨幣政策，以刺激銀行放貸和降低企業借貸成本。支持措施將集中在零售、餐飲、物流、運輸和旅遊業。

消息人士指出，增加的政府支出可能會將年度預算赤字相對比率從2019年的2.8%，提高到今年的3%，且可能允許地方政府發行更多債務，為基礎設施項目提供資金。

(旺報 )