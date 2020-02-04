和政府機關打交道的人就知道，那種轉來轉去、「請稍候」的電話語音聲，真的會逼瘋人。全台最大的醫療後勤管理外包商威合威務公司，旗下4千多人在醫療院所負責清潔、護送工作，因為買不到口罩，從上周五開始不停在打電話向主管機關求助。

2月3日採訪當天下午，本刊記者親眼見證一場電話迷航，從經濟部（未接）→疾管署→食藥署→衛福部→疾管署，在低姿態地解釋極需申請口罩的困境，得到的回應不是互推，就是說「這個我們也沒辦法，你們還是要去藥妝或四大超商去（找）」，好一點的回答是安撫他們：「現在口罩直接配發到超商去，像你們這樣工作需求的，我們也接到很多類似電話，也一直向上呈報，看之後有什麼樣的機制，現在還在做政策討論……」最後一通轉到衛福部，得到的結論是「明天再請專人回您電話。」

這場迷航花了20多分鐘，隔天2月3日，衛福部一早有人來電回應，告知他們外包清潔人員是算在醫療人員優先配給的名單內，但要他們自己向各縣市地方政府申請。

關於這個選項，他們之前曾經試過，但不是說要再呈報，就是要他們找經濟部，到截稿前，只有得到宜蘭市政府答應幫忙。

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(中時電子報)