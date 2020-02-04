威合威務公司是全台最大的醫療後勤管理外包商，逾4千人在80家醫療院所服務，因為口罩荒內部亂成一團。

「口罩徵調立意良善，卻沒有考慮在大眾心理學上，一聽到限量，會激發人性搶購欲望，形成口罩之亂；政策上說要保障醫療人員的優先用量，卻始終未將我們列入名單，讓我們成了人球。」威合威務營運處副總陳嬿宇苦笑的說。

據了解，威合威務旗下服務的單位不只醫療院所，還有科技廠、高鐵運輸單位、一般企業等單位，在武漢肺炎疫情爆發前，因為不需要人人戴口罩之下，一個月用量約5、600盒（一盒50片），疫情爆發後，以每人每天1片計算，缺口爆增到8千盒，但目前存貨只剩十幾箱，恐怕撐不到7天。

有基層護送員工因為擔心無口罩可用，上網爆料。（圖／翻自臉書）

因為未被明確納入醫療人員的口罩優先配給名單中，威合威務請基層向所屬醫院提出代訂需求，但醫院本身也不夠用之下，有些答應有些考慮，少部分拒絕。「在政府主管機關無法給我們正面答案下，害怕存貨用完，我們要員工先在外面代買口罩。」陳嬿宇說。

但基層員工隔天馬上到爆料公社貼文：「政府說要優先提供的口罩給醫療人員，但我們台北榮總的護送人員卻沒有口罩可以使用，我們護送人員每天要護送十幾位住院病人去做各種檢查，但公司因為買不到口罩沒有辦法提供，要求我們自己去買，公司會提供等價金錢補償，但要我們去哪裡買口罩呢？同事們今天繞遍天母石牌都買不到一個口罩……雖然我們護送人員不是醫生、護理師，也不是榮總編制內人員，是榮總的外包合作商，但跟病患的接觸是非常頻繁的，政府卻完全棄我們於不顧，覺得哀悲，也完全無可奈何。」

有基層護送員工因為擔心無口罩可用，上網爆料。（圖／翻自臉書）

貼文一出經媒體報導，台北榮總院方回應所有第一線醫護人員都必須戴口罩，沒戴口罩的護送人員絕對不會放行到第一線；會進一步跟外包商求證事實為何。

在爆料貼文中，並未提到外包商是威合威務公司，本刊記者透過管道追查到是威合威務公司，主動確認此事時，營運處副總陳嬿宇態度很驚訝，但對實情並未遮掩，甚至很開心終於有記者關注到他們，「前線員工壓力真的很大，那則爆料不是有說『平常護送隊使用口罩量是很大的，公司的存貨沒有辦法持久，不想公司太為難。』真的很感謝員工的體諒。」

她強調，問題不是出在醫療院所能不能幫他們代購口罩，而是出在政府將同樣在第一線打仗的醫療外包員工排除在名單外！「假設我們的聲音能被聽見，主管機構願意發一紙公文，讓醫療外包員工同樣納入優先配額內，問題就解決了。」

威合威務公司在台灣後勤管理中屬於有規模、常得獎的積優廠商。（圖／王永泰）

「公司有超過三分之一以上的人走過SARS，到目前為止，大家對疫情和台灣醫療有信心，並未恐慌，卻很恐懼沒口罩可用。因為SARS當年和平醫院爆發院內集體感染風暴，就是和一名外包的劉姓洗衣工有關！她被感染後造成疫情破口，如果未來員工再拿不到口罩，我們真的很擔心！」她說。

據了解，在這一波口罩控管中，醫療院所中不只清潔、護送等後勤外包人員被遺忘，連洗衣外包人員、美食街員工、看護、洗頭阿姨也不在優先配給名單內，他們得要自備口罩。

記者致電疾管局公關，詢問醫療前線的周邊人員口罩提供問題，所得到的答案是像美食街員工屬於民生口罩用量，不在醫療人員優先保障範圍內，但外包清潔、護送人員能否納入優先名單內，還要進一步確認才能未回覆。記者到截稿前仍未接到回應。

明明只要一紙命令就能解決的事，卻讓醫療基層員工成了人球，甚至恐釀防疫破口，這樣的政府效率令人搖頭。（待續）

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(中時電子報)