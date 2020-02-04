據《上海證券報》引述中國銀聯4日消息，從1月24日至1月30日，也就是農曆除夕至大年初六期間，銀聯網路轉接交易筆數13.8億筆、年增率13.21％；轉接交易金額1兆3184.5億元人民幣、年增13.3％。

其中以網路支付交易增長較快，年增率46.79％，而銀聯移動支付業務交易增長，雲閃付APP的交易筆數則較去年同期提升23％。

(旺報 )