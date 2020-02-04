春節期間 陸銀聯網路交易年增13％ 19:552020/02/04 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《上海證券報》引述中國銀聯4日消息，從1月24日至1月30日，也就是農曆除夕至大年初六期間，銀聯網路轉接交易筆數13.8億筆、年增率13.21％；轉接交易金額1兆3184.5億元人民幣、年增13.3％。 其中以網路支付交易增長較快，年增率46.79％，而銀聯移動支付業務交易增長，雲閃付APP的交易筆數則較去年同期提升23％。 (旺報 ) #交易 #網路 #筆數 #支付 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣PAY限期推現金回饋 最高25％ 04:102020/01/31 投資理財 《金融股》彰銀拓數位客群，攜橘子支付攻電玩族 15:062020/01/31 財經 彰銀e財寶數位帳戶 綁定beanfun!橘子支送100元零用金 21:372020/01/31 生活 停課不停學 陸疫期課堂上線 04:092020/02/01 焦點新聞 國中畢業5年裝96人假牙 密醫繳20萬換緩刑 11:052020/02/02 社會 第一金將於2月27召開線上法說會 16:202020/02/03 財經 武漢肺炎將重演SARS後房市？專家：時空環境已變 17:102020/02/03 財經 武漢疫情將重演SARS後房市影響？ 專家：時空環境已變 17:372020/02/03 風格 防疫照顧假 國民黨建議政府支付六成薪 10:532020/02/04 政治 防疫照顧假 國民黨呼籲政府支付六成薪 14:122020/02/04 政治 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 大樂透春節大紅包 仍有99組機會 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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