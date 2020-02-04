伊林娛樂造型師李明川與同門藝人利菁是10幾年好友，近日兩人各別前往日本旅遊仍相約在東京，昨（3日）李明川在臉書貼出倆人在當地的合影，提起好友難搞的「江湖傳說」，忍不住跳出來公開利菁真面目。

李明川不捨利菁被貼上難搞標籤。（圖／翻攝自利菁臉書）

李明川3日發文告白利菁，透露好友聽到自己難稿的江湖傳說，總是雲淡風輕地以「who cares」帶過，「因為妳知道妳自己在做什麼，妳比任何人都care工作成效，而以上是大家看到妳上班時的那一面。」李明川直言很少人看到下班後的利菁，他感性表示和對方相識多年，利菁總會默默關心、支持他，「當我出了什麼事、妳也總是第一個替我擋在前面，因為在妳的世界裡，妳是不容許自己人受到任何傷害。」

除了感謝利菁將自己當作「自己人」，李明川也分享兩人在東京聚會的小插曲，當時利菁不小心打翻咖啡，李明川剛說要請店員幫忙收拾，轉頭就看到好友已蹲在地上清理，這個舉動讓他忍不住感嘆：「對啊～這也許不是你們認識的『利菁』，但這就是我認識的她。」

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(中時電子報)