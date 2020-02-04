日本各地開始鬧口罩荒，只占銷量2成的國內生產供不應求，網購價格飆漲，藥房的價格也翻了好幾倍，有些買不到口罩的人則開始DIY自製口罩。

現在連千葉縣人口不密集的郊區，走4家店只有1家還可以買到口罩，而且價格從原本1盒50片裝400多日圓漲到1盒20片裝要將近1500日圓，還限制1戶只能買3盒。缺貨的藥妝店店員表示，目前也無法確定何時可以再進貨。

日本富士電視台4日播出的節目晨間《鬧鐘電視》（MEZAMASHI TV）調查了東京都內50家店的口罩庫存情形，至2月3日中午只有19家店還有口罩賣，約占全部的4成弱。觀光客集中的銀座地區則15家店當中，僅有5家還有口罩(不包括保溼口罩)賣。

報導指出，有的網購APP高價轉賣口罩，有的1盒原本不含稅才賣100日圓，現在5盒賣到3萬日圓。

口罩廠商為因應此緊急事態都停休加緊趕工。Unicharm的公關表示，日本國內首次有確診病例後，口罩訂單便增加了10倍，現在也達以往的2至3倍，生產實在供不應求，2月也將以24小時生產線全開的方式生產。

報導指出，推特等社群網站上，現在還出現許多自製口罩的DIY教學影片，教導如何用紗布等可簡單買到的材料手工縫製口罩，紗布口罩洗過還可以再用，經濟實惠。

東京齒科大學市川綜合醫院呼吸器內科教授寺嶋毅在節目中受訪時表示，紗布口罩與不織布的口罩相比，品質要差一些，但比起完全不戴口罩，還是可以期待有某種程度的效果。

據2018年度日本衛生材料工業連合會的調查，日本國內賣的口罩只有2成左右是在日本國內生產，有8成是在大陸等海外地區生產。

流通專家渡邊廣明表示，現在口罩大部分在大陸生產，但因大陸境內需求大增，幾乎已不出口到日本。

厚勞省已要求相關業界團體穩定供應口罩，呼籲藥房等勿壟斷貨源或為了儲備而留有過多的庫存。厚勞省強調，「只要不出現恐慌搶購的情形，還是能持續供應某種程度數量的口罩。」

(中時電子報)