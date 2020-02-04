陸疫情期間 蘇寧到家業務年翻近4倍 19:562020/02/04 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎疫情延燒，也確實形成電商業者的銷售機會，據新浪財經報導，依據蘇寧易購4日揭露數據顯示，蘇寧易購主站流量在春節期間年增率成長超過50％，尤其線上蘇寧超市業務更呈現翻倍增長。觀察在疫情期間，蘇寧到家業務的發展迅猛，相關業務規模較去年同期增長近4倍 (旺報 ) #業務 #疫情 #春節期間 #春節 #流量 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節期間陸國內外旅遊人數均出現驟降 11:132020/01/31 生活 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 春節期間 陸銀聯網路交易年增13％ 19:552020/02/04 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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