大陸武漢肺炎疫情延燒，也確實形成電商業者的銷售機會，據新浪財經報導，依據蘇寧易購4日揭露數據顯示，蘇寧易購主站流量在春節期間年增率成長超過50％，尤其線上蘇寧超市業務更呈現翻倍增長。觀察在疫情期間，蘇寧到家業務的發展迅猛，相關業務規模較去年同期增長近4倍

(旺報 )