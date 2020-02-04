立春是二十四節氣中的第一個節氣。立春到，象徵新年開始，寒冷冬天就要過去，準備迎接春天來臨，空氣中也洋溢著歡喜雀躍的過年氣氛。中國古代立春有吃春餅習慣，迎新、迎春且能預防疾病，以現代預防醫學來看，也很符合。

春餅又名春盤，將蛋皮、高麗菜、芹菜、蘿蔔等七、八種新鮮蔬菜，包入薄餅內捲而食之，中醫名家孫思邈認為，這些立春冒出的嫩芽，有助清除身體熱氣，淨化身體，預防疾病。

以現代科學來看，辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝，且春餅裡的大量蔬菜含多種植化素及纖維素更有助排便，對身體健康有諸多好處。而且，春餅清淡爽口，很符合中醫認為春天消化功能較差，適合清淡飲食的概念。

辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝，且春餅裡的大量蔬菜含多種植化素及纖維素更有助排便。（圖片來源：康健雜誌）

最令人著迷的是春餅簡單易做，各自包上喜歡的食材，全家和樂融融一起吃，是許多人心心念念的家庭味。

你也可試試簡易版春餅：準備潤餅皮，鋪上任一種五穀粉如黑豆粉，用家裡冰箱的蔬菜燙熟、水果洗淨切條擺上，想多點口感的，可以把堅果碾碎成粉灑上，或放點蔓越莓果乾就是簡單春餅，過年期間吃膩了可以換換口味，讓腸胃也能喘口氣休息一下。

經過漫長的冬天，想必許多民眾都儲備了不少脂肪，因此春天要開始減少脂肪攝取，攝取多一點優質蛋白質，可適量吃些魚肉、豆類及豆製品；而冬天蔬菜種類少，維生素攝取相對不足，立春開始也要多多食用新鮮的綠色蔬菜。

● 升發陽氣的食物

立春養生要順應陽氣生發、萬物始生的節氣特點，注意陽氣保護工作。飲食上，應以升發陽氣的食物為主，具辛甘發散性質的食材，例如，香菜、韭菜、洋蔥、芹菜、菠菜、竹筍、豆豉等。

● 少吃酸，少吃辣

酸性食物則是在立春應盡量少吃的，因為酸性收斂，春季吃酸味食物，會抑制肝氣的升發，例如，烏梅、柳橙、橘子、柚子、橄欖等等。此外，過於辛辣的食物，可能導致人體上火，進而造成陽氣耗損，像是麻辣火鍋及油炸類、燒烤類等也要少吃。

洋蔥

洋蔥可以發散風寒，且可解毒殺蟲，特別適合立春、雨水時節食用，經常食用洋蔥也可增進食慾，促進消化，對預防春季溫差變化大的「倒春寒」現象有良效。

洋蔥被稱為萬靈丹，還有「蔬菜界的皇后」的封號，從糖尿病、女性不孕到呼吸道、腸胃道疾病，都可用洋蔥治療，關鍵因素就在於洋蔥富含的硫代亞硫酸鹽（thiosulfinate）及檞黃素（quercetin）。

硫代亞硫酸鹽被證實可降低糖尿病症狀，並保護心血管疾病。檞黃素具有抗氧化、抗過敏、抗發炎、保護胃潰瘍及結腸癌、食道癌，甚至乳癌。

芹菜平肝清熱、祛風利濕，最適合立春、雨水、驚蟄等時節食用。（圖片來源：Pixabay）

芹菜

芹菜平肝清熱、祛風利濕，最適合立春、雨水、驚蟄等時節食用。

春季乾燥多風，易損耗肝陰，擾動肝陽，芹菜富含微量元素，有鎮靜安神的成分，常吃芹菜，對神經衰弱和失眠有顯著效果，能降血脂、降血壓、防治動脈硬化。

櫻桃

櫻桃能補中益氣、祛風除濕，最適合立春、雨水時節享用。

櫻桃性溫熱，有發汗、益氣的功效，對風濕腰腿疼痛有良效。櫻桃營養豐富，含鐵量高，位於各種水果之首，常吃櫻桃可補充鐵元素，可防治缺鐵性貧血還可增強體質。櫻桃富含植化素（phytochemical），其中的（褪）黑激素有助於強化睡眠品質。

草莓含有花青素等抗氧化物及果膠，能防止動脈硬化及神經功能的減退，裡面的多酚類也可抑制體內發炎反應，維生素C含量每100克就有69.1毫克。（圖片來源：Pixabay）

草莓

草莓酸甘、性涼，有養肝明目、補脾益氣的效果，適合大寒、立春、雨水等時節食用。

草莓含有花青素等抗氧化物及果膠，能防止動脈硬化及神經功能的減退，裡面的多酚類也可抑制體內發炎反應，維生素C含量每100克就有69.1毫克。

草莓對於春天肺熱咳嗽、嗓子疼有優良療效，還可改善便秘、治療痔瘡，是消散體內亢火的好水果。

(中時電子報)