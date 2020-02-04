金門縣府自今（4）日起嚴格執行過境旅客「不落地」政策，採取4項緊急因應對策，目標是做到滴水不漏。（李金生攝）

「小三通」旅客通關後，一條龍及轉機赴台旅客，由縣府統一調派專車直接送達機場。（縣府觀光處提供）

大陸武漢肺炎疫情發燒，金門「小三通」進一步強化防疫作業，縣府自今（4）日起嚴格執行過境旅客「不落地」政策，採取4項緊急因應對策，目標是做到滴水不漏。

縣府說明，自2月4日起，小三通旅客下船後，分成下列流程處理：1、旅客身體如有發燒異狀，則即刻送往醫院戶外篩檢站依標準作業程序就醫。2、一般旅客入境後，填妥「旅客入境健康聲明暨居家簡易通知書」，並依金門籍、一條龍國人乘客與將赴台國人，依序通關。3、通關後，一條龍及轉機赴台旅客，由縣府統一調派專車接送，直達機場，由專人協助購票與通關作業，且尚未登機前，除如廁外，統一待在車上候機，至餐飲等其他需求，則由專人統一協助處理。4、如需待在金門，則由縣府安置於適當場所統一進行居家檢疫14日。

針對地方輿情要求暫停「小三通」，縣府也表示，楊鎮浯縣長即刻於1月26日籲請中央「綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停小三通」，後來基於尊重小三通係屬中央權責，暫停與否尚須兩岸高層協商，因此在28日強烈建議航次減至每日4班，才有交通部航港局於2月1日起公告，廈門航線減為8班；石井航線減為2班的決定。

縣府表示，金門「小三通」雖未能暫時停航，班次也無法照縣府要求減至4班，縣府只能尊重和接受。但相對於兩岸「大三通」，2月底前也只是大減班，並未因疫情發展而停航，且中央基於大、小三通皆屬兩岸交流重要渠道，在整體通盤考量後，才決定現階段金、馬「小三通」先以減班方式因應，保留一條國人回家的路，也為兩岸關係互動預留彈性調節空間。

至於航運業者預期在「小三通」入境旅客強制14日居家檢疫，再加上縣府的「過境旅客不落地政策」及「定點安置居家檢疫」，將會讓台商改走「大三通」回台，進一步減少「小三通」入境旅客人數，結果已與「暫時停航」幾乎無異，但卻可以維持小三通運行機制，是非常時期的非常作法。

(中時 )