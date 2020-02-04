衛福部臉書發文截圖

蘇貞昌臉書發文截圖

新型冠狀病毒導致的肺炎疫情肆虐全球，台灣已出現10起病例，然而負有防疫重責大任的民進黨政府，在向民眾喊話應如何因應疫情時，卻出現種種前後不一的言論，讓人民無所適從。

行政院長蘇貞昌2月3日表示，我們本來就是口罩進口國，過去生產加上進口的總量只能應付一般狀況；如今武漢肺炎爆發，各國搶購口罩、管制出口，政府就算傾全國之力，每天加班生產，如果不需要的人也一直搶購、囤積、浪費口罩，那生產再多的口罩都不夠用，呼籲大家把口罩留給需要的人。

衛福部更早在1月31日呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

依照蘇貞昌與衛福部的呼籲，儼然呼應了民進黨立委郭國文對於新北市長侯友宜的批判，郭國文認為侯友宜整天戴口罩是在作秀且造成社會恐慌。依照他們的看法，顯然健康的民眾未必需要戴口罩。

然而回顧衛福部在1月25日公然表示，時值流感季節，進出公眾場所或醫院戴口罩是保護自己及他人基本作為，保護好自己，也是對防疫出一份力。1月31日衛福部的疾病管制署指出，近期氣溫變化較大，且處於流感疫情之高峰期，本季（去年10月起至今年1月27日）的流感併發重症病例累計771例，其中死亡病例更有56起，今年春節期間（1月24日至29日）期間，急診類流感就診累積有3萬9443人。

所以搞了半天，許多民眾進出公眾場所戴口罩，可能是聽從衛福部在1月25日與31日給的建議，結果短短一周後，在政府調配失能發現民眾買不到口罩後，突然又改口請民眾進出公眾場所不用戴口罩，彷彿流感威脅都消失了，甚至把原本聽從衛福部建議的民眾講成「搶購、囤積、浪費口罩」。

衛福部要自我打臉並接受蘇貞昌打臉就算了，一般民眾能服氣嗎？這樣一個講話前後矛盾、自我打臉的政府，行政院長蘇貞昌今天居然還被ptt政黑板的一些網民吹捧為「近三十年最強的行政院長」，不知道是這些民眾只認識這一位行政院長，或他們認為一個朝令夕改、昨是今非或者昨非今是的政府，是勇於改過、勇於承擔，而不是目光短淺或者想要粉飾太平？

此外，說到「擁擠通風不良處」或公眾場所，台北捷運去年12月平均一天的運量237萬5690人次，不曉得百萬民眾在捷運上戴口罩是否也會被平常出入有著專車的蘇大院長斥為「搶購、囤積、浪費口罩」？這樣看來，難道行政院長蘇貞昌一開始掛保證「口罩一定夠用」，是建立在變更口罩使用標準之下才能成立？

(中時 )