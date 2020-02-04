防無良口罩 阿里永久清退15家違規店鋪 19:592020/02/04 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防範無良違規商家，阿里下重手。阿里巴巴集團平台治理部4日公佈疫情期間嚴控商品品質及違規商家的治理情況。據新浪財經報導，截至目前，已永久清退15家涉嫌銷售問題口罩的店鋪，其中5家被移送執法機關。 阿里平台治理部相關負責人表示，在最近的疫情期間，阿里已攔截、刪除可疑問題口罩57萬件。統計到截至2月3日，阿里安全已協助全大陸14個省份、30個地市公安機關，偵辦制售假冒偽劣口罩等違法案件128起，抓獲犯罪嫌疑人65名。 (旺報 ) #阿里 #口罩 #違規 #疫情 #問題 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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