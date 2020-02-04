防範無良違規商家，阿里下重手。阿里巴巴集團平台治理部4日公佈疫情期間嚴控商品品質及違規商家的治理情況。據新浪財經報導，截至目前，已永久清退15家涉嫌銷售問題口罩的店鋪，其中5家被移送執法機關。

阿里平台治理部相關負責人表示，在最近的疫情期間，阿里已攔截、刪除可疑問題口罩57萬件。統計到截至2月3日，阿里安全已協助全大陸14個省份、30個地市公安機關，偵辦制售假冒偽劣口罩等違法案件128起，抓獲犯罪嫌疑人65名。

(旺報 )