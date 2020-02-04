金門小三通 今起過境旅客「不落地」 20:122020/02/04 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「小三通」旅客下船通關後，由專人引導至專車接送地方。（縣府觀光處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門小三通 今起過境旅客「不落地」 (中時 ) #小三通 #旅客 #金門 #過境旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門小三通 2月起大減班 04:092020/01/31 產業．科技 武漢肺炎擴散 陳時中：廣東民眾全面禁止入境 14:452020/02/01 生活 防治武漢肺炎 馬祖小三通減班50％ 16:462020/02/01 生活 明起擴大邊境檢疫 廣東、小三通入境居家檢疫14天 廣東陸人禁入境 22:072020/02/01 生活 小三通減班 金門關閉部分景點 01:302020/02/02 生活新聞 小三通抵馬乘客 即起停止原船或隔日返回 16:252020/02/02 生活 染武漢肺炎香港旅客搭乘的郵輪抵日 20台灣旅客同船 20:502020/02/03 國際 傳3旅客染疫 星夢郵輪回應非目前船上旅客 16:292020/02/04 生活 防疫第一 金大開學日延至3月2日 17:002020/02/04 生活 金門小三通 今起過境旅客「不落地」 19:572020/02/04 生活 生活熱門新聞 直播》返台台商確診一例 台灣目前累積達11例 - 生活 超佛！光南大批發全國50萬片免費口罩大放送 - 生活 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 連香港也停飛了 華航再取消124班次 - 生活 旺旺水神免費發送公益活動今起跑 攜手防疫大作戰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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