大北坑休閒農業區魯冰花預計2月中全面綻放，客家事務局與農業局將辦戀戀魯冰花系列活動。（邱立雅攝）

2020戀戀魯冰花系列活動將於2月中開展，邀請遊客體驗龍潭茶鄉之美。（邱立雅攝）

「客家母親花」魯冰花花季即將展開，客家事務局將在大北坑舉辦戀戀魯冰花系列活動。今年客家事務局與地方農友合作，分批栽種魯冰花，讓花季期間，每周都有魯冰花輪番綻放。地方民眾表示，今年由於栽種時間得宜、氣候正好，預計盛開美景更勝往年。

客家事務局與農業局共同主辦「2020戀戀魯冰花」，4日於大北坑休閒農業區舉辦記者會，由客家委員會副主委范佐銘、水土保持局台北分局副局長洪繼懋、副市長游建華及貴賓們進行魯冰花播種儀式，並結合敬天感恩舞蹈，表達對土地的尊敬及感謝。

每年2至3月間，金黃色的魯冰花在茶樹間綻放，因凋謝後奉獻大地提供最好的養分，如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，故又被視為客家母親花。為讓民眾了解魯冰花意涵，市府邀請客家歌手葉鈺渟創作活動主題曲《妳係魯冰花》，以朗朗上口的歌詞將感恩惜福的客家精神傳達出去。

戀戀魯冰花活動將於2月15日至3月8日登場，今年因栽種時間、氣候得宜，花況更勝以往。大北坑休閒農業區文化組長張書仁指出，由於魯冰花分批分時段栽種，目前已陸續開花，預計將有長達1個月的時間可以看到茶園盛開的魯冰花。

今年戀戀魯冰花除了有賞花區、音樂饗宴，更結合大北坑休閒農業區舉辦多元的農事體驗、小旅行、小農市集及茶席體驗等活動，其中農事體驗及小旅行已開放網路報名，歡迎民眾呼朋引伴一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂。

(中時 )