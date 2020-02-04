NBA傳奇布萊恩(Kobe Bryant)上月26日因直升機墜毀過世，震撼全球，也讓無數球迷不捨，但其留下的26億美元(約新台幣780億)遺產，恐讓布萊恩家庭掀起一場風暴。

由於布萊恩意外身亡，年僅41的他並未預料到這次意外，因此也沒有立下遺囑，按照美國法律，這筆財產將全歸妻子凡妮莎(Vanessa)所有，布萊恩父母喬(Joe Bryant)與帕梅拉(Pamela Bryant)恐無緣分產。陸媒《今日頭條》「大國侃球」對此表示，根據美媒消息，布萊恩母親帕梅拉恐為遺產之事槓上凡妮莎，甚至不惜打上官司。

內文指出，帕梅拉一直不喜歡凡妮莎，兒子結婚時就曾大力反對，加上2013年帕梅拉私自出售布萊恩極為珍藏的高中球衣、獎盃，母子一度反目成仇，鬧上法院，最終帕梅拉道歉下結束這場風波。

內文表示，自從法院風波後，帕梅拉與兒子布萊恩關係就降至冰點，儘管布萊恩過世後帕梅拉悲傷不已，但對錢財慾望極大的她，美媒猜測，恐會為了兒子遺產而與媳婦展開另一波官司大戰。

(中時電子報)