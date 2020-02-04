武漢肺炎來勢洶洶，全民草木皆兵，在民重大鬧口罩荒之際，連鎖生活雜物批發業者「光南大批發」響應全民防疫，今（4日）在臉書上宣告將在全台發放50萬片口罩，免費送給需要民眾，一人限領5片。

武漢肺炎在亞州鬧出嚴重口罩荒，儘管政府已介入協調控管通路上的口罩銷售，台灣仍持續上演口罩之亂。在民眾苦嘆搶不到口罩無法防疫之際，連鎖生活雜物業者「光南大批發」卻傳出好消息，將免費提供民眾50萬片口罩，在全國各據點發送。

今日晚間7時，臉書粉絲專業《光南大批發-連鎖店》發文宣布，為了共同防堵武漢肺炎，將提供50萬片口罩免費發放。口罩發放時間將分為2梯次，第一批於批2月7日（五）早上11:00起開始發放；第二批2月8日（六）早上11:00起開始發放，皆送完為止，提醒民眾，一人最多限領5片。

發送口罩地點：全台光南門市店門口發放，詳情店名見光南大批發臉書粉絲團。光南大批發呼籲民眾，「防疫大家一起做，將口罩留給有需要的人」。

(中時電子報)