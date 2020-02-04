國家兩廳院表演藝術圖書館目前的服務與借閱對象，主要為國家兩廳院會員，非會員大眾也可出示身分證，入場體驗使用。（李欣恬攝）

國家兩廳院表演藝術圖書館預計在今年夏天閉館整修，未來也將串聯台中國家歌劇院、 衛武營國家藝術文化中心，建置數位平台，同時打造藝術家一起發想創意的工作空間。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，將為圖書館的服務重新定位，以「面向未來的知識客廳」為主軸，「圖書館是服務人，希望表藝圖書館，也能成為藝術創作工作者的基地，未來人人在這裡可以有各種參與式的體驗，以及各種表演藝術推廣活動。」

位於國家兩廳院戲劇院地下樓層的表演藝術圖書館，成立於1993年，以建構表演藝術資訊中心為目標，典藏包括音樂、戲劇、舞蹈、舞台、劇院管理等資料。

此外，也扮演兩廳院文獻資料的典藏角色，包括主辦節目的海報、節目單、錄影帶、數位光碟、每日演出錄音等。近年則發展建置數位資料庫，提供民眾網路查詢使用。表演藝術圖書館的服務與借閱對象，主力為國家兩廳院會員，非會員大眾也可出示身分證，入場體驗使用。

劉怡汝表示，近期將舉辦「參與式工作坊」，邀請大眾、觀眾、專業人士與設計師等，一起討論圖書館的下一部，「希望大家一起討論對未來圖書館的想像，打造共同使用的空間。」

舉辦工作坊之後，表藝圖書館裝修計畫，預計在暑假動工，並在2020年底完成。

(中時 )