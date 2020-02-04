男子謝亞軒前年無照駕駛在台北市飆車競速撞死3人遭判刑12年定讞，他另因幫朋友追討債務，持刀在大街上砍人遭起訴，台北地院依重傷害罪將謝男判刑5年4月，高院今改依傷害致重傷害罪判3年2月。可上訴。

高院判決理由指出，謝男主觀上未預見加重結果之發生，但終致被害人受有重傷害結果，應構成傷害致重傷害罪，檢察官起訴他殺人未遂罪、原審判決重傷罪都有未合，改依傷害致重傷害罪判刑。

(中時 )