公車道競速撞死3人 又因討債砍人遭判刑 20:162020/02/04 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子謝亞軒前年無照駕駛在台北市飆車競速撞死3人遭判刑12年定讞，他另因幫朋友追討債務，持刀在大街上砍人遭起訴，台北地院依重傷害罪將謝男判刑5年4月，高院今改依傷害致重傷害罪判3年2月。可上訴。 高院判決理由指出，謝男主觀上未預見加重結果之發生，但終致被害人受有重傷害結果，應構成傷害致重傷害罪，檢察官起訴他殺人未遂罪、原審判決重傷罪都有未合，改依傷害致重傷害罪判刑。 (中時 ) #判刑 #重傷害 #傷害罪 #重傷害罪 #討債 也許您會感興趣 推薦閱讀 綁架建商共犯黃鴻旻 擄人勒贖起訴 12:312020/01/31 社會 空姐女友求分 他恐嚇散布3000張不雅照遭判刑 15:502020/01/31 社會 炒作正峰股票 古董張又被判刑確定 11:092020/02/03 社會 主管熊抱正妹OL揉胸10秒遭判刑 網友有意見 15:082020/02/03 社會 欠賭債 台大醫院女約聘員A走316萬 15:272020/02/03 社會 議長賄選案被判刑確定 李全教主動提前到案執行 12:302020/02/04 社會 社會熱門新聞 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 心情不好強制住院 男子下午出院直奔停車場點火成焦屍 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 買到上千藍芽假耳機 娃娃機台主損失慘重 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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