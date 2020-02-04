新加坡政府今天宣布新增6起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中4例為境內傳染。這是新加坡首次出現本地人傳人病例，全國確診病例數也來到24例。

法新社報導，新加坡衛生部表示，境內新增6起確診病例，其中4例為境內傳染，使新加坡全國累計確診病例來到24例。

新加坡衛生部聲明指出：「雖然其中4起病例構成境內群聚感染，但尚無證據顯示新加坡有廣泛且持續的社區傳染情況。」

4起境內傳染病例中，有2名女性患者在一間主要接待中國遊客的保健產品店工作，其中一名女子的印尼籍女傭也確診感染武漢肺炎，第4起境內傳染病例則是一名曾帶團到這間保健品店的女導遊。

新增6起病例的其中2例為非境內傳染，2名患者皆是1月30日從中國武漢市撤離的新加坡人。

新加坡衛生部長顏金勇表示，如果境內傳染情況升溫，政府準備考慮採取相關措施，以試圖減少人與人間的互動。

(中央社)