香港影壇大哥大洪金寶。(本報系資料照)

曾有「最靈活胖子」美名的香港影壇大哥大洪金寶，近年身體狀況受到外界關心。農曆春節期間，他更被網友捕捉到一家人在泰國用餐畫面，整個人明顯又瘦了不少，精神奕奕地邊吃飯邊與家人聊天。

野生洪金寶農曆假期被網友捕獲，與妻小一家人在泰國享天倫樂。影片中的他看起來不僅身形更為清瘦，且氣色紅潤地與家人吃飯聊天，令人難以聯想他先前才被媳婦周家蔚哭訴累到回家後連孫子都抱不動的虛弱模樣，健康狀況明顯轉好。

另外，洪金寶還被注意到與妻子高麗虹結婚20多年，感情依舊恩愛，因為他在影片中還與妻子穿著格子上衣情侶裝，低調放閃。

洪金寶因為經常拍攝武打戲，導致全身傷痕累累，一度需靠拐杖或輪椅行走。去年他67歲過生日，兒媳婦周家蔚更忍不住淚訴公公拍完戲，疲態盡現，連孫子都抱不動。之後洪金寶為了孫子，也終於願意節食做運動，妻子高麗虹也幫忙監督，下令他絕不能吃任何澱粉。

(中時電子報)