屏東科大顏同學分享在史瓦帝尼服務的經歷 實習記者劉昌益攝

109年國合會海外青年志工招募名額

「火燒著燒著、就燒到團部後面，我們趕去打火、蠻刺激的，很享受保護自己資產的經驗」，來自屏東科技大學的顏同學興奮地談到在史瓦帝尼的經歷。10位青年海外志工今日在國合會分享在友邦服務的故事。同學們說，參與計畫可體驗不一樣的文化風情、練習獨立生活，也學會「工作時努力工作，享受假期時要享受假期」的精神。

國合會今為10位參與2019第一屆大專青年海外技術服務計畫的學生，舉辦成果發表會。從史瓦帝尼歸來的顏同學，穿著史國傳統服飾出場，吸引全場目光。他回憶難忘的文化交流經驗，包含拜見巫師、與史國國王共同剪綵，以及當地的火耕文化如何意外地讓他成為打火英雄。

屏科大宋同學則派駐聖文森教導農民辨別香蕉葉斑病、並讓香蕉符合國際尺寸標準以協助外銷。遠赴聖露西亞的政大古同學，則專注於市場面的消費者分析、協助當地商家訂定行銷策略。

在貝里斯協助羊隻養殖的嘉義大學賴同學，在接觸畜產外，國際參與更令她難忘。賴同學特別提到，在一次論壇前夕，她被臨時通知要演講，被迫熬夜準備講稿，但這也讓她學會隨時為自己做好準備的精神，並用這份精神參加婦女組織的運動，以及在貝里斯大學協助教學。

然而，在海外服務中，他們也感受到我國外交的艱困。遠赴巴拉圭發揮商管專長的政大韓同學，就曾經在北京政府要脅巴國透過建交換取牛肉出口時，蒐集聯合國的牛肉出口比例數據提供予我駐巴使館參考，證明中國大陸的牛肉進口市場已趨飽和，對巴拉圭並無利基。

國合會秘書長項恬毅說，今年預計將提供至多19個名額給全國大專同學，還特別新增資訊領域與西語專長，期許援外工作能不斷向下扎根。

109年需求擴增為10個國家19名志工，需求專長也擴大，以下為各類別需求名額：農園藝類5名、商管行銷4名、畜牧獸醫類3名、資通訊2名、西文2名、公衛2名、水產1名。

(工商 )