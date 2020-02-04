大陸武漢肺炎疫情升溫，諸多大陸台商也捐獻愛心防疫，但KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部會計師劉中惠提醒也要留意兩岸的稅務相關規定，勿讓善心打折扣。

劉中惠說明，兩岸稅法對於捐贈各有不同規定。若通過台灣公司對大陸進行捐贈，應取得陸委會許可，並透過符合民法規定的公益社團及財團組織，才能列為營利事業當年度費用，且按台灣所得稅法規定，以不超過當年度所得額10％為限。

但如果是透過大陸子公司直接捐贈，要計算當地應納稅所得額時扣除時，則以當年利潤總額12％為上限，且捐贈對象限於公益性社會組織或縣級以上人民政府及其組成部門和直屬機構。

此外，跨境物資捐贈尚涉及大陸當地進口關稅及增值稅。劉中惠提醒，大陸剛於2月1日頒布新政策，在3月31日前，擴大適用免稅進口的慈善捐贈物資範圍，增加試劑、消毒物品、防護用品、救護車、防疫車、消毒用車及應急指揮車。

而合規捐贈人也從境外公司或個人，擴展至大陸國內有關政府部門、企事業單位、社會團體、個人以及來華或在華的外國公民等；受贈對象則從省政府、紅十字會總會等慈善團體，拓展至省政府指定單位。

(旺報 )