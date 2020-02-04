武漢肺炎疫情燒到韓國，同步掀起口罩之爭，連乾洗手產品都搶破頭，進而影響韓星出席公開活動，不僅部分韓國藝人決定延後來台演出，即使在韓國舉行的上檔記者會都逐一取消，改為線上記者會避免群聚感染，光4日就有新劇《我的全像情人》、《謗法》改成線上直播，大家只好透過小螢幕看偶像。

當中韓劇《我的全像情人》由尹賢旻與高聖熙主演，尹在直播記者會上就稱嫉妒高聖熙曾經跟河正宇合作，一直叫河「歐巴」卻喊自己是前輩裝陌生，不甘願被叫老，現場醋意大發，而2PM成員燦盛當兵前也參與演出，今記者會特地喬出休假日到現場力挺支持，讓高、尹兩人開心不已。

尹賢敏（左）今和高聖熙出席視訊記者會。（Netflix提供）

儘管尹賢敏與高聖熙是第一次合作參演戲劇，但其實兩人挺熟識，尹賢敏透露自己與高聖熙的住處只有5分鐘的距離，雙方又都有養寵物，會一起帶著寵物去散步，還稱讚高個性好相處、親切無距離感，因此才有好默契。

另一部韓劇《謗法》4日一早亦發布媒體通知，取消記者會改為韓國tvN官方Youtube直播，《謗法》由電影《冠軍大叔》的金容完導演與電影《屍速列車》延尚昊合作打造，是一齣驚悚懸疑的電視劇，由成東日和嚴智苑主演。《我的全像情人》7日Netflix平台播出、《謗法》愛奇藝11日播出。

嚴智苑（左起）、鄭知曉、趙敏修、成東日一同出席《謗法》記者會。（愛奇藝提供）

(中時 )