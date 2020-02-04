中視、TVBS《女力報到小資女上班記》演員李宣榕的爸爸農曆年前意外過世，她與家人剛度過第一個沒有爸爸的百感交集新年。她今接受本報訪問時透露，這段期間很多認識、不認識的人都紛紛送暖，她則因仍在忙著幫爸爸處理後續保險、車子報廢、稅務等繁瑣手續，被許多瑣事追著跑，加上已經復工拍戲，忙到至今始終沒有好好沈澱情緒，也還沒有時間去消化悲傷。

過年期間，她也特別帶媽媽到南部親戚家散心，就是希望沖淡悲傷氣氛，讓媽媽暫時忘了喪偶之痛。往年除夕夜家人當然會一起圍爐吃年夜飯，今年少了爸爸，李宣榕坦言，家人有默契跳過這環節，只有簡單吃，加上剛好她和弟弟難得都不用上班工作，才有時間坐下來好好討論爸爸身後事後續處理，「因為我也沒有經驗，很多事發生太突然，真的一時不知道該怎麼辦、怎麼處理」。

她坦言，從爸爸倒下、離開至今，她一直還沒時間沈澱自己的情緒，「我知道當所有事情都忙完了以後，那才是我個人真正考驗的開始」。她3日到唱片公司錄唱新歌，感觸特別深，「那一天，爸爸開車載我到唱片公司第二次錄唱這首歌，在車上我聽著上次未完成的demo熟悉著旋律，那是爸爸第一次聽到這首未完成品。本來那天之後再隔兩天，我就要錄唱完成這首歌，沒想到，錄音前一晚爸爸發生意外，這首歌就一直延宕到現在才完成」。

她說，昨天一進錄音室，她就想到車上父女共處那一幕，情緒幾乎就要潰堤哭出來，但她努力憋住想哭的情緒，「我知道如果那水龍頭開關打開，任由它潰堤，我一哭出來就完了，因為那樣的聲音就無法錄唱，這一天就白費了！」所以她趕緊轉移注意力想著其他事情，努力消化自己的情緒，直到錄音結束，跟唱片公司老闆分享心情時，才忍不住落淚。

「我必須很了解自己現在必須要做的事是什麼，更重要是好好工作。至於讓悲傷好好發洩？我現在還無法」。她說她現在需要時間去處理待辦的急事，而不是處理自己的心情，因為爸爸不在了，她肩膀重擔更重，「弟弟身體狀況也不是那麼OK，所以忙完爸爸後事，趕緊帶他去醫院檢查，我實在無法再承受有任何意外。我自己累一點沒關係」。

(中時 )