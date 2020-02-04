大陸國家衛生健康委員會官員表示，大陸31個省區市總共設置了1.5萬個發熱門診，這些發熱門診就診的人數已連續數日出現下滑現象，僅武漢市發熱門診的每日就診人數還在增加，其增幅也開始放緩。雖然確診病例還會從疑似病例中再產生，確診人數還會增加，但發熱人數與醫務人員的工作強度將逐漸減輕與下降。發熱門診人數下降是否意味著疫情擴散情況已反轉向下，可能還需要進一步觀察。

大陸國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，統計大陸31個省份，一共設置了1.5萬個發熱門診，定點醫院是2092家。在2月3日，大陸醫療機構發熱門診一共接診220865人次，較前一日減少了16710人次，下降了7%。

她說，其實不僅是昨天較前天比下降，最近這些天以來，從整體監測的情況來看，發熱門診的就診人次都在下降。另外，2月3日大陸新增留院觀察病例是10342人次，截至當日24時，仍然有32545人處於留觀狀態。很有可能疑似病例會從這當中產生，再從疑似病例當中產生確診病例。

至於武漢市的情況，焦雅輝表示，2月3日武漢市全天的發熱門診接診病人是12568人次，較前一日仍增加56人次。從趨勢上來看，雖然武漢發熱門診人次絕對數在增加，但是最近一段時間的增幅還是放緩的，新增留觀194人次，較前一日減少了4人次。

焦雅輝說，總的來看，發熱的人數和醫務人員的工作強度還在逐漸地減輕、下降。從發熱門診來看，基本可以滿足這些患者的需求。當然，像湖北、武漢這些局部地區負荷相對於其他地區還是比較高。

(中時電子報)